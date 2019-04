Genoa: Prandelli, carico per la Spal

GENOVA, 26 APR - In ritiro con un giorno d'anticipo il Genoa di Prandelli è atteso domenica a Ferrara dalla delicata sfida con la Spal. In palio punti fondamentali per la salvezza: "C'è il desiderio di fare punti, ma soprattutto la possibilità di farne. Dobbiamo partire con la determinazione giusta e la consapevolezza che questa è una squadra che ha dei valori da tirare fuori. Io sono carico e pronto", ha dichiarato Prandelli. Una settimana non semplice quella vissuta dai rossoblù con le voci di un possibile esonero che si sono rincorse proprio a Pasqua. "Non ho mai avuto paura degli esoneri fa parte del nostro lavoro - ha aggiunto l'ex ct azzurro -. La cosa strana, ma ne parlerò a fine campionato, è che certe volte le cose si vengono a sapere dopo, voi sapete tutto prima di noi. Questo è strano".