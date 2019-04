Klopp, vinciamo per non avere rimpianti

ROMA, 25 APR - "Ora ci restano tre partite, contro Huddersfield, Newcastle e Wolverhampton, e dobbiamo vincerle tutte e tre: se lo faremo non avremo rimpianti". Il giorno dopo il sorpasso in vetta alla Premier del Manchester City, Jurgen Klopp, ora secondo col suo Liverpool a un punto dalla squadra di Guardiola, non si mostra sorpresa. "E' successo quello che mi aspettavo - esordisce in conferenza stampa alla vigilia dell' impegno di campionato Klopp che dice di aver visto il derby di Manchester a casa con la moglie e un amico -. Lo United ha giocato un ottimo primo tempo ma nei 90' era chiaro che non avrebbe potuto reggere confronto col City. Quindi non c'è stato nulla di strano che il City abbia vinto quella partita". Al tecnico dei Reds chiedono anche di Insigne: è vero che lo vuole? "Si tratta senza dubbio di un ottimo giocatore - ha risposto Klopp -, ma ha un contratto lungo con il Napoli e noi non proveremo ad acquistarlo. Insigne non firmerà con noi".