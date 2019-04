Ciclismo: Tour Alps, Nibali è secondo

ROMA, 25 APR - Ancora Sky a segno al 'Tour of the Alps'. Il britannico Geoghegan Hart ha battuto in volata Vincenzo Nibali aggiudicandosi la 4/a e penultima tappa da Baselga di Pinè a Cles. Terzo il polacco Majka e quarto il leader della classifica, il russo Pavel Sivakov, anche lui di Sky. Trascinati da un Nibali protagonista di vari attacchi, i quattro si sono sganciati sulla salita del Passo Predaia. Ha provato a resistere Chris Froome, ma il plurivincitore del Tour ha ceduto nella parte finale dell'ascesa. Nibali e Majka hanno provato anche sullo strappo a 3 km dalla conclusione, ma i due di Sky hanno risposto agli attacchi e in volata Nibali nulla ha potuto contro Hart. Froome, 5/o a 40'' dal vincitore, ha regolato il gruppo degli inseguitori. "Sto bene, ma i ragazzi della Sky sono bravi - ha detto Nibali -. Ho parlato con Majka, forse ha sbagliato a seguirmi al primo scatto che ho fatto. Poi ha cercato di fare lui il buco,ma gli Sky sono stati bravi a chiudere e in volata Hart è più veloce di me,non posso farci nulla".