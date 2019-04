Gp Baku: Vettel, va invertita la rotta

ROMA, 25 APR - "I nostri avversari sono di livello altissimo, noi non abbiamo dato il meglio nelle prime tre gare, mentre la Mercedes forse ha capitalizzato di più del proprio potenziale. Sta a noi e agli altri capovolgere la situazione e noi cercheremo di farlo a nostro favore". Così Sebastian Vettel in vista del Gp dell'Azerbaigian. "Ci eravamo posti come obiettivo di portare pezzi nuovi e lo scopo è rendere la macchina più veloce - aggiunge il pilota Ferrari -. Speriamo di poter trovare in pista gli stessi risultati ottenuti in galleria del vento". Il ferrarista ha risposto poi sulla possibilità di vincere il Mondiale: "Se vinci ogni gara vinci il campionato, quello è il modo più semplice per raggiungere l'obiettivo - la risposta - Chiaramente nelle prime tre gare non l'abbiamo raggiunto, ma speriamo di rimediare nelle altre 18. Questo renderebbe la nostra vita e i calcoli molto più semplici. Vedremo".