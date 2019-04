Ghirelli, da Lega Pro lezione fair play

ROMA, 25 APR - L'abbraccio tra giocatori a fine partita "una lezione di fair play a tutti". Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha voluto sottolineare l'importanza del gesto della partita d'andata di Coppa Italia tra Monza e Viterbese e terminata 2-1 per i padroni di casa, con i calciatori che si sono uniti in un unico abbraccio al triplice fischio finale. "Mi auguro che quanto dirò venga ripreso a livello nazionale perché, altrimenti, si perderà un'occasione per rimarcare finalmente un gesto positivo e lodevole del calcio italiano - il messaggio di Ghirelli -. I calciatori di Viterbese e Monza, al termine di una finale di andata combattuta, si sono ritrovati tutti insieme al centro del campo, si sono abbracciati e hanno guadagnato gli spogliatoi in questo modo. Ecco il calcio che è capace di trasmettere valori attraverso gesti altamente significativi. Ecco l'orgoglio di essere calciatori, dirigenti ed uomini che sanno parlare alle bambine ed ai bambini: questo è il calcio che amiamo e che vogliamo".