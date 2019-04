Tennis, Sinner agli ottavi di Budapest

BOLZANO, 24 APR - Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale nell'Atp 250 di Budapest. Il 17enne di Sesto Pusteria, entrato come lucky loser nel main draw, si è imposto mercoledì pomeriggio all'esordio sulla wild card ungherese Mate Valkusz (Atp 323) in tre set dopo un'ora e 43 minuti di gioco per 6-2, 0-6, 6-4. Sinner ha conquistato al suo debutto in un tabellone principale di un torneo ATP subito il primo successo. Grazie a questa vittoria, l'azzurro si porta a casa pure 20 punti Atp, oltre ai sei conquistati nelle qualificazioni. La prossima settimana Sinner entrerà dunque nei Top 300 del tennis mondiale. Grande avvio del pusterese, che ha dominato e vinto il primo set senza fatica per 6-2. Valkusz si è però subito ripreso, aggiudicandosi la seconda frazione di gioco con un netto 6-0. Nel terzo, decisivo parziale Sinner è scappato sul 4-1, poi Valkusz ha rimontato sul 4-5. Dopo però Sinner ha piazzato il decisivo break nel decimo game per il 6-4 finale.