Zidane: L'anno prossimo puntiamo su Liga

ROMA, 24 APR - "Nella prossima stagione dobbiamo pensare soprattutto a vincere la Liga: sarà il campionato il nostro primo obiettivo, per tutta una serie di ragioni. Anche per l'autostima dei giocatori, perché vincere il campionato fa sempre bene, un campionato si sviluppa nell'arco di una stagione e richiede un impegno continuo, giorno dopo giorno, per un totale di 38 giornate". Lo ha detto Zinedine Zidane, parlando in conferenza stampa, alla vigilia della partita valida per la 34/a giornata della Liga in programma nel Coliseum Alfonso Perez di Getafe, contro la compagine locale. Zidane ha poi aggiunto che il Barcellona vincerà "anche quest'anno il campionato", ma il "Real Madrid di titoli ne ha 33: quanti ne ha il Barca?". Sulla rivalità fra Thibaut Courtois e Keylor Navas, Zidane ha tagliato corto: "Ho i migliori tre. Ci sono due molto buoni e un altro più giovane, che ha un futuro. Keylor e Thibaut sono molto bravi, ma devo scegliere e sarà complicato".