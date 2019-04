Golf: Derby inglese nel British Masters

ROMA, 24 APR - Le star del golf britannico sono pronte a duellare nel British Masters. Da Tommy Fleetwood a Tyrrell Hatton, dal campione in carica Eddie Pepperell a Matt Wallace. A Southport (9-12 maggio), nel Merseyside, sarà sfida show. Nel torneo dell'European Tour i player inglesi saranno tra i grandi protagonisti. E davanti al pubblico di casa daranno l'assalto al titolo. Fleetwood reciterà anche la parte di ambasciatore della rassegna. "Sono estremamente orgoglioso - le parole del campione della Race to Dubai 2017 - di seguire le orme di stelle come Ian Poulter, Luke Donald, Lee Westwood e Justin Rose. Non vedo l'ora di scendere in campo". "Sogno un grande risultato", la risposta di Wallace. Che ad Augusta ha conquistato il "Par 3 Contest", torneo di esibizione che precede ogni anno il Masters, realizzando anche la centesima hole in one dell'evento.