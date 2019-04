Atp Finals: Appendino esulta, Torino is

TORINO, 24 APR - "Torino is in": è il tweet della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sull'assegnazione al capoluogo piemontese delle Atp Finale 2021-2025. "La chiave del successo di Torino risiede nella qualità di una proposta eccellente, innovativa - sottolinea -: dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura è stato assicurato dal sostegno, impegno e capacità di 'fare squadra' delle istituzioni locali, del Governo, dell'Istituto per il Credito Sportivo, imprese del nostro territorio".