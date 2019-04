Atp Finals: Valente, il punto più bello

ROMA, 24 APR - "Game, set e match per Torino e l'Italia: la città ospiterà le Atp Finals dal 2021 al 2025. Abbiamo segnato il punto più bello grazie a un lavoro instancabile e silenzioso che va avanti da mesi e che ha permesso a Torino di vincere su 40 contendenti". Simone Valente, sottosegretario M5S alla Presidenza del consiglio si è battuto moltissimo perché le Atp Finals ricevessero dal governo tutto il sostegno necessario e ora esulta per la scelta. "L'Italia ha dimostra di essere un Paese in grado di competere alla pari con le grandi potenze mondiali - ha sottolineato Valente -. Il gioco di squadra con la Fit, l'Istituto del credito sportivo, il Comune di Torino e il Governo hanno permesso di portare a casa un risultato nel quale non abbiamo mai smesso di credere. E questo rappresenta un esempio di lavoro sistemico positivo per tutto il Paese. Nessuno mai aveva provato a portare un torneo di tennis così prestigioso nel nostro Paese. Noi ci siamo riusciti".