Palermo: Delio Rossi nuovo allenatore

PALERMO, 24 APR - Delio Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Ieri sera l'arrivo in città, stamattina la firma sul contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Il suo futuro si discuterà eventualmente a fine campionato. Rossi nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento sul campo 'Tenente Onorato' nel quartiere di Boccadifalco, a porte chiuse: al termine della seduta è prevista una conferenza stampa di presentazione. L'allenatore romagnolo ha già guidato i rosanero dal 2009 al 2011, ottenendo in entrambe le stagioni la qualificazione all'Europa league, disputando la fase a gironi del torneo e la finale della Coppa Italia nel 2011. La società aveva esonerato Roberto Stellone dopo il pareggio in casa col Padova di lunedì sera.