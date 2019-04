Pallavolo:finali scudetto per Conegliano

ROMA, 23 APR - L'Imoco Conegliano si è qualificato per le finali scudetto della pallavolo donne. La squadra veneta ha infatti battuto il Saugella Team Monza per 3-1 (22-25 25-20 25-19 25-14) in gara-tre delle semifinali, imponendosi quindi per 3-0 nella serie complessiva. Per il tricolore le venete sfideranno la vincente dell'altra semifinale, in cui l'Igor Gorgonzola Novara conduce 2-1 la serie contro la Savino Scandicci.