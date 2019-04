Saints gol flash, Tottenham vince a 88'

ROMA, 23 APR - Serata di recuperi in Premier League. Nella sfida tra Watford e Southampton succede un fatto storico per il campionato inglese: i I padroni di casa battono il calcio d'avvio, retropassaggio per il difensore Cathcart, che calcia ma colpisce in pieno Long, attaccante dei Saints. L'irlandese insegue il pallone e a tu per tu con il portiere rivale segna la rete dello 0-1. Sono passati 7 secondi ed è il gol più veloce nella storia della Premier League. Il precedente record era vecchio di 19 anni ed apparteneva a Ledley King, che nel 2000 aveva portato in vantaggio il Tottenham sul Bradford dopo soli 10''. Il Watford è riuscito a pareggiare solo al 90' con Gray, gettando nello sconforto quelli del Southampton, che ormai pensavano di aver vinto. Analogo il sentimento provato dai gabbiani del Brighton: resistono in casa del Tottenham per 88 minuti in casa del Tottenham finalista di Champions, poi Eriksen inventa la 'sassata' vincente che dà il successo agli Spurs, ora terzi con 70 punti, con il Chelsea 4/o a 67.