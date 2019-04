Basket: Torino,magnate russo investitore

TORINO, 23 APR - É Dmitrij Gerasimenko l'imprenditore straniero intervenuto in soccorso dell'Auxilium Torino. Il magnate russo di origini ucraine, ex proprietario della Pallacanestro Cantù, avventura conclusa con il tracollo economico e il passaggio di proprietà del club brianzolo, dovrebbe versare circa mezzo milione, la metà di quanto necessario per l'aumento del capitale. La parte restante verrà invece investita da una cordata di imprenditori locali guidata da Giovanni Paolo Terzolo, fondatore della società poi ceduta all'attuale proprietario, il notaio di Caluso (Torino) Antonio Forni. L'ufficialità del passaggio di proprietà è previsto nel pomeriggio, nello studio del notaio torinese Marco Cordero di Montezemolo. Si procederà prima con l'aumento di capitale, che non verrà sottoscritto da Forni, così da consentire il passaggio di quote.