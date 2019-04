Atletica: riparte corsa 'In Your Shoes'

ROMA, 23 APR - "Sapevi che le tue scarpe da corsa potrebbero aiutare un atleta keniano a vincere le prossime Olimpiadi?''. Questo lo slogan di 'In Your Shoes', l'iniziativa che per il terzo anno consecutivo prende il via in nome della solidarietà e dello sport per tutti. A maggio un gruppo di ragazzi italiani consegneranno ai giovani studenti della St. Patrick High School di Iten (Kenya) scarpe da running usate, raccolte tra runners di diverse città italiane e europee, etichettandole una ad una con il nome del proprietario, per spronare chi è nato nelle difficoltà a lottare per il proprio sogno. L'idea supportata dalla compagnia aerea Lufthansa non è solo quella di portare materiale tecnico, ma anche di costruire un ponte culturale ed emotivo tra chi dona e chi riceve, creando un legame che rimarrà impresso nel cuore di tutte le persone. Quest'anno ha aderito all'iniziativa anche il campione di atletica leggera Andrew Howe, donando le sue scarpe e raccontando, in un breve video, la sua storia (inyourshoes.eu).