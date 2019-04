Palermo, esonerato Stellone

PALERMO, 23 APR - Il Palermo calcio ha annunciato di "avere sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto". La guida tecnica della prima squadra è stata momentaneamente affidata all'allenatore della Primavera Giuseppe Scurto che questo pomeriggio dirigerà la seduta d'allenamento insieme con il preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano. La decisione è maturata dopo il pareggio casalingo di ieri sera per 1 a 1 con il Padova che allontana la promozione in A. Per i sostituti di Stellone circolano i nomi di Delio Rossi e di Bruno Tedino, quest'ultimo ancora sotto contratto con la società di viale del Fante.