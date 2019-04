'Sfida è trovare giusto bilanciamento'

ROMA, 23 APR - ''Una delle sfide di Baku è trovare il giusto bilanciamento a livello di carico aerodinamico: devi poter affrontare bene le curve lente ma c'è bisogno di essere anche velocissimi sui rettilinei. È un compromesso non facile da trovare". In vista del GP dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku Sebastian Vettel anticipa i segreti nascosti dal tracciato. "Questo circuito - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ha un tratto lungo 2,2 chilometri da fare in pieno in cui sfioriamo i 360 km/h prima della frenata molto impegnativa della prima curva verso sinistra. La ripida salita intorno alle mura della città vecchia è larga solo sette metri, che in una vettura di Formula 1 sembrano anche meno. Ti sembra di dover infilare il filo in un ago! Non c'è abbastanza spazio per due monoposto in quel punto per cui se stai duellando con un altro pilota è meglio mettersi d'accordo su chi deve passare per primo''.