Tegola per il Chelsea, Hudson-Odoi ko

ROMA, 23 APR - Brutta tegola per il Chelsea di Maurizio Sarri, ieri sera fermato in casa sul pareggio (2-2) dal modesto Burnley. Callum Hudson-Odoi ha subito un grave infortunio al 41' del primo tempo e ha dovuto lasciare il campo, sostituito da Padro: per il giovane attaccante di origini ghanesi, classe 2000, si teme concretamente la frattura del tendine d'Achille. Nel dopopartita è stato lo stesso vice di Sarri, Gianfranco Zola, a parlare di infortunio molto grave per Hudson-Odoi che dunque dovrà stare fermo a lungo. Anche l'autore di uno dei due gol dei 'Blues' (il primo), N'Golo Kanté, è uscito malconcio dal posticipo della Premier, subendo una forte contusione al costato.