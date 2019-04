Leclerc,Baku tra miei circuiti preferiti

ROMA, 23 APR - "Quello dell'Azerbaigian è uno dei miei circuiti preferiti, lo adoro e ho sempre fatto molto bene qui avendo ottenuto un successo e un podio in Formula 2 e i miei primi punti in Formula 1 lo scorso anno''. Parola di Charles Leclerc alla vigilia del quarto Gran Premio della stagione sul circuito cittadino di Baku. ''Il percorso mi piace davvero tanto - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari come riporta il sito della scuderia di Maranello - specie la parte dell'antico castello con quella serie di curve strette. È veramente una pista unica senza eguali nel mondo. La regola è piuttosto semplice: mai perdere la concentrazione, perché al primo errore ti ritrovi contro il muro. La pista di Baku è impegnativa, ma non vedo l'ora!".