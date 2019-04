Tennis: a Barcellona debuttano i big

ROMA, 23 APR - Programma di lusso al "Barcelona Open Banco Sabadell", ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Debuttano infatti, direttamente al secondo turno, tutti i protagonisti più attesi, ad eccezioni di Rafael Nadal, vincitore 11 volte del trofeo catalano, che farà il suo esordio mercoledì (contro l'argentino Leonardo Mayer). Si parte con il match tra il giapponese Kei Nishikori, numero 7 Atp e quarta testa di serie - l'unico in grado negli ultimi 16 anni di interrompere l'egemonia spagnola in terra catalana con la doppietta 2014-2015 (oltre alla sfortunata finale del 2016 costretto al ritiro per infortunio contro Nadal) - e lo statunitense Taylor Fritz, numero 58 del ranking mondiale: il 29enne di Shimane ha vinto in due set l'unico precedente, disputato in finale a Memphis (cemento all'aperto) nel 2016.