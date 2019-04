Tennis: Fognini, mi sono ritrovato

ROMA, 22 APR - Il 'nuovo' Principe di Montecarlo ha il viso sorridente di Fabio Fognini che il giorno dopo l'impresa racconta a Sky le sue emozioni: "Mi sono ritrovato dopo un periodo buio in cui ho toccato il fondo: ero negativo con me stesso, mi sopportavo poco". "Oggi sono felice perché ho vinto. Nel mio sport si lavora per questo: più vinci, più guadagni e più vai avanti in classifica. Come tutti i lavori, bisogna farlo al meglio, se non ci riesci è giusto essere incavolati. Invece eccomi qui a parlare di una vittoria incredibile".