Sampdoria: riscatto di Audero a rischio

GENOVA, 21 APR - Il giorno dopo la disfatta di Bologna per 3-0 resta alta la tensione in casa Sampdoria che deve affrontare ora le conseguenze della violenta lite negli spogliatoi tra il capo dell'area tecnica Walter Sabatini, che si è dimesso, e il presidente Massimo Ferrero. Il dirigente ha difeso la squadra davanti a un Ferrero furioso e, quando gli animi si sono accesi, il patron ha fatto valere i gradi davanti a tutta la squadra, provocando la reazione stizzita del dirigente che, nella prossima stagione, è destinato proprio al Bologna. Resta lo stupore dei tifosi per una partita senza sussulti, culminata in tre errori del portiere Emil Audero costati altrettanti gol. Partita da 4 in pagella per l'estremo difensore che porta riflessioni anche sul riscatto obbligatorio dalla Juve alla maxicifra di 20 milioni.