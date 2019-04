Totti e Zanetti contro il razzismo

MILANO, 20 APR - Uno scambio di maglie tra due leggende come Javier Zanetti e Francesco Totti per lanciare un messaggio forte contro il razzismo. Inter e Roma, prima del posticipo di San Siro, si schierano contro le discriminazioni, come testimoniato da una foto postata sui social network nerazzurri con la scritta 'Brothers universally united', ovvero 'Fratelli universalmente uniti'. Lo slogan è stato coniato dall'Inter all'interno di una campagna social, nata dopo i 'buuu' di alcuni tifosi durante la partita contro il Napoli del dicembre dell'anno scorso rivolti a Kalidou Koulibaly.