Golf: RBC Heritage, delusione Molinari

ROMA, 20 APR - Nuova delusione per Francesco Molinari. L'azzurro esce di scena nell'RBC Heritage di golf. Nel South Carolina, con 146 (+4) non è riuscito a superare il taglio. Prova difficile per il campione della Race to Dubai 2018, apparso stanco dopo le fatiche del Masters. A Hilton Head, sul percorso dell'Harbour Town GL (par 71), Shane Lowry (-9) ha mantenuto il comando della classifica ed è tallonato dallo statunitense Trey Mullinax (-8). Graduatoria tutta in divenire con il terzo round già cominciato dopo lo stop per pioggia e maltempo nel secondo giro. In corsa per il titolo anche Dustin Johnson: il leader mondiale, protagonista di una grande rimonta (-7 sul totale), è a due colpi dalla vetta. (ANSA).