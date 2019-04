Inzaghi 'Milinkovic grave ingenuità'

ROMA, 20 APR - La Lazio cade in casa contro il Chievo già retrocesso e rischia di dire addio alla Champions. A pesare è stata l'espulsione di Milinkovic-Savic al 34' del primo tempo che ha lasciato i biancocelesti in dieci per un'ora. "E' stata una gara segnata dall'espulsione", esordisce Simone Inzaghi al termine della partita, visibilmente irritato nel ricordare il calcio che il serbo ha rifilato a Stepinski. "Una grandissima ingenuità che complica il nostro cammino", aggiunge Inzaghi, che ora fa la conta delle assenze nelle prossime sfide. Milinkovic squalificato probabilmente con Sampdoria e Atalanta, anche Luis Alberto out almeno contro la Samp per il rosso subito a gara appena finita per proteste. "Saranno assenze importanti", riconosce Inzaghi, che però non può fare a meno di prendersela con il suo campione: "Oggi l'ingenuità di Milinkovic è stata gravissima. Non doveva farlo, io avevo detto ai ragazzi che dovevamo restare tranquilli e rispettare l'arbitro".