Campionato olandese si ferma per l'Ajax

ROMA, 19 APR - L'Ajax deve giocare la semifinale della Champions e l'Eredivisie, il campionato olandese si ferma. E' la decisione della Federcalcio olandese che, per evitare ai 'Lancieri' di Amsterdam possibili infortuni o affaticamenti, ma anche per non falsare il corretto svolgimento del campionato - alla luce del numerosi incroci - ha deciso di far giocare le partite della 33/a giornata il 15 maggio. Il turno in precedenza era fissato per il 28 aprile, due giorni prima del confronto fra Tottenham e Ajax, valido per la semifinale d'andata della Champions, con i 'Lancieri' che sicuramente avrebbero anticipato il match sul campo del De Graafschap. Tutte le partite si disputeranno alle 19,30, compresa quella del Psv, la squadra che contende all'Ajax il titolo olandese (le due squadre sono in testa a 74 punti). La 33/a di campionato - che a questo punto è diventata l'ultima - sarà preceduta dalla 34/a, che andrà in scena domenica 12 maggio. L'Ajax giocherà il ritorno delle semifinali di Champions in casa mercoledì 8 maggio.