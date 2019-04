Simeone: "D.Costa resterà nell'Atletico"

ROMA, 19 APR - "La questione legata al rifiuto di Diego Costa di partecipare alla seduta d'allenamento di ieri è ormai risolta. Si trattava di una questione interna ed è tutto okay. Il mio parere sul giocatore non cambia. Posso dire che ha vissuto una stagione difficile, complicata, a causa degli infortuni, ma resterà con noi nella prossima stagione. Sono convinto che farà benissimo, nell'Atletico Madrid". Così Diego Pablo Simeone, allenatore dei 'Colchoneros', alla vigilia della sfida di domani nella Liga (33/a giornata) in trasferta nei Paesi Baschi contro l'Eibar, che attualmente occupa il 13/o posto in classifica con 40 punti (l'Atletico è secondo a +25). Ieri era trapelata la voce secondo cui il centravanti con doppio passaporto brasiliano e spagnolo non si sarebbe voluto allenare per protesta dopo che il club aveva avviato un'indagine interna sulle 8 giornate di squalifica inflittegli dalla Federcalcio spagnola in seguito all'espulsione contro il Barcellona. "Resterà al 100 per cento", ha aggiunto il 'Cholo'.