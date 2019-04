Ciclismo: è morto il belga Sercu

ROMA, 19 APR - Il mondo del ciclismo è in lutto. E' morto oggi, all'età di 74 anni, Patrick Sercu, uno dei più grandi pistard della storia, specializzato nelle 'Sei giorni'. La notizia della morte del belga, nato il 27 giugno 1944 a Roeselare, fra gli altri, è stata pubblicata sul sito de L'Equipe. A soli 20 anni, Sercu vinse l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, nel chilometro da fermo, battendo l'azzurro Vanni Pettenella. E' stato, inoltre, tre volte iridato nella velocità e ben 11 volte campione europeo Omnium Endurance. In carriera, Sercu ha vinto 88 'Sei giorni': nessuno come lui. Anche nelle prove su strada, il belga è stato grande protagonista negli anni '60 e '70: al Giro d'Italia ha ottenuto 13 successi di tappa ai quali vanno aggiunte sei frazioni al Tour de France, dove nel 1974 si aggiudicò anche la classifica a punti. Su strada conta, inoltre, un successo nella Kuurne-Bruxelles-Kuurne e il ruolo da protagonista assoluto in numerossime volate al cardiopalmo, molte delle quali vinte nettamente.