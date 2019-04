Spalletti,Roma è ricordo belle stagioni

MILANO, 19 APR - "E' una partita in cui posso portare 3 punti a casa, fondamentali per la nostra classifica. Poi c'è il ricordo di stagioni alla Roma, tutte in maniera molto sentita e vissuta". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti racconta le proprie sensazioni quando affronta la Roma, sua ex squadra. "A me piace fare così. Sono un bellissimo ricordo. Tiro sempre una riga dietro di me - spiega -, per non essere invogliato a tornare indietro. Ma è una bella cosa quella che ho alle spalle e non dimenticherò mai. Incontrerò tante persone che conosco e saluterò volentieri". Spalletti non si sbilancia sul futuro di Francesco Totti che potrebbe acquisire un ruolo più importante nella dirigenza romanista: "è difficile dare consigli in casa d'altri, alla Roma sanno come fare. Totti sa come fare. Preferisco non entrarci". Sulla trattativa Zaniolo-Nainggolan chiarisce: "in ogni decisione di mercato abbiamo sempre dovuto rendere conto al Fair Play Finanziario, e ciò ci ha obbligato a mettere dentro giovani promettenti come Zaniolo".