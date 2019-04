Milan: Gattuso, non si decide Champions

MILANO, 19 APR - "Questa non sarà una giornata decisiva, sarà lotta fino alle ultime perché ci sono ancora tanti punti a disposizione". Ne è convinto l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, che assicura di non essere preoccupato di giocare a Parma prima rispetto alle altre concorrenti per la Champions. "Quando giochiamo alle 12.30 non abbiamo numeri buonissimi, questo mi fa paura: dobbiamo fare una grande partita a livello fisico, tecnico e mentale, sarà molto difficile", ha spiegato alla vigilia della trasferta del Tardini, dove arbitrerà Paolo Valeri, che in un Parma-Milan del 2013 finì nella bufera per la punizione da cui nacque il gol vittoria per gli emiliani al 94'. "Siamo l'unica nazione in cui ancora si fanno domande su arbitri e polemiche - ha replicato -. Io non ricordo cosa ho mangiato l'altro ieri figurarsi Valeri nel 2013. Io devo pensare a fare scelte giuste e sbagliare meno possibile. L'arbitro fa il suo mestiere: i nostri sono molto, molto bravi, qualche giovane può fare degli errori ma ci sta".