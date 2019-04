Universiadi: Cecconello,temo il Giappone

SALERNO, 19 APR - "L'accoglienza e il calore del Sud Italia saranno sicuramente un valore aggiunto per le Universiadi". Lo dice Agnese Cecconello, pallavolista della P2p Givova Salerno (squadra di A2) in predicato di partecipare alle 'Olimpiadi universitarie' in programma dal 3 al 14 luglio in Campania. La 20enne triestina rientra tra le 30 atlete convocate ct dell'Italvolley, Davide Mazzanti per la Nations League femminile. Al termine del collegiale, 14 azzurre faranno la Nations Volley e le altre giocheranno alle Universiadi. "È una gran bella emozione. Sono felicissima - dice Cecconello - e sono molto carica. Voglio cogliere questa occasione e sfruttarla al massimo perché vivrò un ambiente importante come quello della Nazionale, in cui si può imparare tantissimo. Indossare la maglia azzurra è il sogno di qualsiasi giocatrice". L'Italia, nel gruppo D delle Universiadi, se la vedrà con Usa, Svizzera e Giappone. "Giappone e Stati Uniti sono squadre ben attrezzate che, sicuramente, dovremo tenere d'occhio".