Pellegrini, l'Inter non decide Champions

ROMA, 19 APR - "Domani è importante vincere. Sono due partite che non prendiamo gol e dobbiamo continuare così tentando di vincere anche la prossima, anche se non sarà facile contro l'Inter". Lo dice il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, alla vigilia della trasferta a San Siro. Secondo il giocatore la sfida di Milano potrebbe anche non essere determinate ai fini della corsa all'Europa nobile: "Decisiva no - dice ancora il centrocampista della Roma - Finché c'è la matematica, speriamo. Però è una gara importante. Ci permetterebbe di accorciare anche sull'Inter, ma il nostro obiettivo è entrare in Champions League, non importa se da terzi o da quarti".