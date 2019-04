Calcio: Salah al Time, dobbiamo trattare meglio nostre donne

ROMA, 19 APR - "Penso che dovremmo cambiare il modo in cui trattiamo le donne nella nostra cultura. E' un obbligo, non un'opzione. Sostengo le donne, più di prima, perché sento che meritano più di quanto ricevono ora". E' una presa di posizione 'pesante' quella espressa da Momo Salah, inserito da 'Time' tre le 100 persone più influenti del 2019. Perché l'attaccante egiziano del Liverpool è un vero e proprio idolo in Africa e Asia, continenti con altissime percentuali di musulmani. Salah, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Roma, così si è espresso parlando alla prestigiosa rivista. (ANSA).