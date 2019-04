Tennis: Montecarlo, Sonego ai quarti

ROMA, 18 APR - Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera approda ai quarti in un "Masters 1000". E' accaduto al torneo di Montecarlo, dove il 23enne torinese, numero 96 del ranking mondiale, ha sconfitto 6-2, 7-5, in un'ora e 24 minuti di partita, il britannico Cameron Norrie, numero 56 Atp. Grazie a questo risultato Sonego è praticamente certo di entrare per la prima volta tra i primi 70 del ranking.