Tennis: Montecarlo, Djokovic va avanti

ROMA, 18 APR - Novak Djokovic e Daniil Medvedev sono tra i big che approdano ai quarti del torneo di Montecarlo, terzo 'Masters 1000' stagionale. Tutto facile per il numero uno del mondo, già vincitore di questo torneo nel 2013 e nel 2015: ha battuto 6-3, 6-0, in appena 68 minuti, il 21enne statunitense Taylor Fritz, numero 65 Atp. Nel prossimo turno il serbo affronterà il russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie, che si è imposto per 6-2, 1-6, 6-4, in un'ora e tre quarti di gioco, sul greco Stefanos Tsitsipas, sesto favorito del seeding.