Albertini: "Milan acquisti dei titolari"

MILANO, 18 APR - "Il futuro del Milan dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League: si stanno gettando le basi per costruire qualcosa d'importante. Il Milan ha bisogno di fare acquisti che siano titolari, non riserve, per migliorare il valore complessivo in campo". Lo dice Demetrio Albertini, a margine della presentazione del progetto contro la violenza sulle donne denominato 'Facciamo gli uomini'.