Ciclismo: Frrome, cerco risposte

ROMA, 18 APR - Per l'ultima volta il Team Sky si presenterà al via con questa denominazione in una gara ciclistica a tappe: avverrà al Tour of the Alps, in programma da lunedì 22 al 26 aprile (partenza da Kufstein, in Austria). Chris Froome 'onorerà' la squadra che gli ha permesso di vincere tutto, presentandosi ai nastri di partenza da rivale principale di Vincenzo Nibali. "Sono contento di tornare al Tour of the Alps - spiega Froome. -. E' una corsa che ho amato molto l'anno scorso e che si è rivelata importantissima in vista del Giro d'Italia. E' una gara dura, esplosiva, perfetta per trovare risposte sulla mia condizione. E' proprio quello che mi serve in questo momento della stagione: non vedo l'ora di partire". Chris Froome sarà protagonista, insieme a Vincenzo Nibali, della conferenza stampa della vigilia della gara domenica 21 aprile alle 16,30 nel Kultur Quartier Kufstein (Theaterplatz 1), prima della presentazione pubblica delle squadre, prevista alle 17,30 in Oberer Stadtplatz.