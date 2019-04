Champions: l'esultanza 'Spurs' di Kane

ROMA, 18 APR - L'arbitro turco Cakir ha appena fischiato la fine di Manchester City-Tottenham e fra i primi a esultare c'è Harry Kane, attaccante degli 'Spurs' che si infortunò nella partita d'andata degli quarti della Champions. L'attaccante ha pubblicato un video su Instagram nel quale urla un lungo 'I love you boys' ai compagni, alzandosi in piedi di scatto, malgrado il grave infortunio ai legamenti della caviglia che ne pregiudicherà il finale di stagione. Kane, infatti, potrà solo vedere i compagni contro l'Ajax in semifinale di Champions, sperando di esultare ancora magari con più veemenza. Il video dell'attaccante inglese è divenuto virale sul web, come il volto fra le mani di Guardiola, che si dispera in ginocchio davanti alla panchina dell'Etihad Stadium dopo avere visto annullare il gol di Sterling nel finale della sfida dell'Etihad. (ANSA).