A Milano torna il Palalido

MILANO, 18 APR - Si concluderanno entro il 30 aprile i lavori di ristrutturazione del Palalido di Milano. Il nuovo palazzetto polifunzionale della città aprirà le porte per la prima competizione il 21, 22 e 23 giugno in occasione della Volleyball Nations League. A raccontare i dettagli dell'impianto sportivo, che tornerà a disposizione dei milanesi dopo anni di lavori e stop a causa dell'amianto e per i problemi delle aziende che avevano vinto l'appalto, è stata l'assessore allo Sport del Comune, Roberta Guaineri, nel corso di un sopralluogo con la stampa. La struttura sarà inaugurata a metà giugno, ma la data esatta è ancora da stabilirsi. "È stato un percorso lungo e sofferto, ma siamo contenti che i milanesi e non solo potranno vivere lo sport in centro a Milano - ha detto l'assessore -. Ci sono tante richieste per l'utilizzo da parte di federazioni sportive e poi per la prossima stagione penseremo anche all'intrattenimento".