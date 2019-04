E.League: Emery, a Napoli per vincere

NAPOLI, 7 APR - "Novanta minuti qui saranno lunghi, l'atmosfera del San Paolo conterà, ma noi giocheremo senza pensare al risultato della partita d'andata. Le percentuali di qualificazione per me restano 50 e 50, tutto è aperto. Noi penseremo solo a fare gol, restando compatti e cercando gli spazi per far male". Il tecnico dell'Arsenal, Unay Emery, arriva con le idee chiarissime al ritorno dei quarti di finale di Europa League al San Paolo contro il Napoli. Il suo Arsenal parte strafavorito dopo il 2-0 dell'andata, ma il tecnico spagnolo non si fida: "Il Napoli - spiega - ha tanti giocatori con grandissime qualità che possono darci problemi. Ma anche i nostri giocatori sono capaci di ottime cose. La nostra mentalità resta la stessa, veniamo qui per cercare di vincere. Sappiamo che il Napoli ha tanta qualità in attacco ma attaccheremo non veniamo a fare partite di difesa".