Ancelotti: Juve? Champions imprevedibile

NAPOLI, 17 APR - "La sconfitta della Juve di ieri insegna che la Champions e le partite europee sono imprevedibili, alle squadre favorite basta un attimo. La Juve non si è fatta trovare pronta nella parte finale di ieri che era decisiva ed è andata fuori. La Champions è così". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell'Ajax. "Nelle competizioni da dentro o fuori - spiega Ancelotti - non devi per forza sbagliare partita per uscire, ti basta sbagliare anche solo un pezzo di una gara. L'Ajax gioca molto bene ma è una vera sorpresa, nessuno la pronosticava, ha costruito ciclo con giovani di grande valore. Non credo vinceranno la Champions ma magari mi sbaglio. Però mi piace il loro calcio propositivo, difendono in maniera individuale, accettano i duelli, sono molto bravi".