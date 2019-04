reja ct Albania per qualificazioni Euro

TIRANA, 17 APR - Da oggi, Edy Reja è il nuovo commissario tecnico della nazionale albanese. L'ex allenatore della Lazio, Napoli e Atalanta, ha firmato questa sera a Tirana il contratto che lo lega alla Federcalcio albanese fino al prossimo novembre, al termine di tutte le partite di qualificazione a Euro 2020. "Concludiamo questa prima parte poi vediamo se ci sono le condizioni per poter lavorare ancora. Perché devo dimostrare, perche' devo poi sapere come funziona la federazione e il calcio albanesi, e soprattutto devo ottenere i risultati", ha spiegato Reja. Nelle prime due partite del girone H, l'Albania ha ottenuto solo 3 punti contro l'Andorra, perdendo prima in casa contro la Turchia, sconfitta che e' costata la panchina a Christian Panucci. "Sono contento della scelta che abbiamo fatto. Reja e' un allenatore di lunga esperienza. Mi auguro che la nazionale possa avere buoni risultati ed essere un candidato ad andare nelle finali dell'Euro 2020", le parole del presidente della Federcalcio albanese Armando Duka.