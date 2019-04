Tennis: Montecarlo, Nadal agli ottavi

ROMA, 17 APR - Esordio vincente per Rafael Nadal al torneo di Montecarlo: lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale e del seeding, nonché campione in carica, si è qualificato per gli ottavi di finale superando Bautista Agut con un perentorio 6-1 6-1 in un'ora e un quarto di gioco. Agli ottavi Nadal affronterà il vincente del match fra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Jan-Lennard Struff.