Juve, giorno riposo dopo addio Champions

TORINO, 17 APR - Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo ai giocatori della Juventus. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, oggi dunque i bianconeri non scenderanno in campo. Ronaldo e compagni torneranno ad allenarsi domani in vista della partita di sabato contro la Fiorentina, che potrebbe regalare loro l'ottavo scudetto consecutivo. Per tagliare il traguardo basta un pareggio.