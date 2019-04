Golf: Zurich Classic,tanti big sul green

ROMA, 17 APR - Jon Rahm al fianco di Ryan Palmer. E, ancora: i fratelli Koepka, Brooks e Chase, contro due big come Sergio Garcia e Tommy Fleetwood. Coppie d'assi nello Zurich Classic di golf, torneo del PGA Tour in programma dal 25 al 28 aprile sul percorso del TPC Louisiana di New Orleans. Per il terzo anno consecutivo i giocatori saranno raggruppati a coppie. Nel field tanti protagonisti internazionali del green, tra questi pure il duo Jason Day-Adam Scott.