Calcio: Eriksen vuole il Real, il Tottenham chiede 100 mln

ROMA, 16 APR - Christian Eriksen avrebbe scelto il Real Madrid. Almeno stando a quanto riporta oggi il Daily Express. Secondo il tabloid, il centrocampista danese del Tottenham che ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è ambito da diverse big, preferirebbe la squadra di Zinedine Zidane visto che col Manchester United, altra pretendente, i rapporti tra i due club non sono proprio idilliaci, complice la vicenda Berbatov del 2008 (gli Spurs presentarono denuncia alla Premier sostenendo che i Red Devils avevano infranto le regole contattando il giocatore, ancora sotto contratto). In ogni caso, Daniel Levy, proprietario degli Spurs, sarebbe disposto a lasciar partire il danese per circa 100 milioni, piuttosto che tenerlo un altro anno rischiando di non guadagnare un centesimo. (ANSA).