Trump, a Woods la medaglia presidenziale

ROMA, 15 APR - La medaglia presidenziale della libertà per la vittoria show nell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament. Tiger Woods riceverà da Donald Trump la massima onorificenza civile conferita dagli Stati Uniti d'America. L'annuncio è arrivato su twitter dal numero uno della Casa Bianca. "Ho parlato con Tiger - ha spiegato Trump - e dopo essermi congratulato con lui per una delle più belle vittorie in rimonta nella storia dello sport, gli ho annunciato che lo premierò con la Presidential medal of freedom".