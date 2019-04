Malagò stigmatizza caso Kessie-Bakayoko

ROMA, 15 APR - "Il caso Kessie-Bakayoko? Si tratta di un episodio da stigmatizzare, che rientra sotto la giurisdizione esclusiva della giustizia sportiva, in possesso degli strumenti idonei per analizzarne il profilo e assumere i più corretti provvedimenti del caso, in base a valutazioni in linea con i regolamenti vigenti". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo sulla polemica scaturita dall'esultanza dei due rossoneri in gesto di scherno al laziale Acerbi. "In merito a questa vicenda - ha chiarito - mi piace sottolineare l'atteggiamento assunto da Rino Gattuso. Ho apprezzato davvero molto le sue parole, la dichiarazione in cui esorta i suoi giocatori a scusarsi per il gesto compiuto e anche l'equilibrio nella valutazione complessiva della situazione, cercando di ricondurre ogni giudizio sul binario del buon senso e del rispetto, delle regole e degli avversari".