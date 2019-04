Napoli: Albiol torna con il gruppo

(ANSA) NAPOLI, 15 APR - Raul Albiol è tornato ad allenarsi con i compagni dopo una lunga assenza per l'infortunio e la conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il difensore spagnolo ha giocato l'ultima partita il 26 gennaio contro il Milan, ma già da tempo giocava con il dolore e così, di concerto con il Napoli, decise di farsi operare in una clinica di Londra il 12 febbraio. Albiol ha eseguito tutta la prima parte della riabilitazione in una struttura specializzata a Barcellona ed è tornato a Napoli nei giorni scorsi. L'ex centrale del Real Madrid oggi ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo. Difficile il suo impiego giovedì contro l'Arsenal, ma Albiol potrebbe tornare in campo a breve.