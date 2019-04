Golf: numeri e record, le imprese di Woods

Il Masters Tournament per dimostrare a chi ancora non credeva in un suo ritorno tra i grandi. Il trionfo ad Augusta per tornare a dare l'assalto a record e classifica mondiale. Tiger Woods adesso può davvero sognare e polverizzare ogni primato. Con la vittoria in Georgia (Stati Uniti) ha conquistato la quinta Green Jacket in carriera avvicinando il record (sei) di Jack Nicklaus. Non solo. Sono ora quindici i Major nel palmares del californiano contro i diciotto dell' "Orso d'oro del golf", Nicklaus. Ma c'è di più. I trionfi sul PGA Tour del nuovo numero sei mondiale sono ora ottantuno contro gli ottantadue del recordman Sam Snead. Come se già non bastasse, Woods è tornato nella Top 10 mondiale otto anni dopo l'ultima volta. Non accadeva dal 2011. Mentre era dal 2008 che non riusciva a imporsi in un torneo del Grande Slam. L'ultima prodezza risaliva infatti agli Us Open di Torrey Pines (California). Ad Augusta Woods ha vinto per la prima volta un Major senza partire da leader nell'ultimo giro. Dando seguito alla tradizione favorevole col Masters dove s'è sempre affermato quando s'è trovato sul punteggio di -11 colpi dopo 54 buche. (ANSA).